All I Want for Christmas Is You

La chanteuse Mariah Carey accusée de violation des droits d’auteur

C’est le vers d’oreille incontournable du temps des Fêtes : la chanteuse américaine Mariah Carey est accusée de violation des droits d’auteur pour sa chanson All I Want for Christmas Is You, par un artiste qui lui réclame 20 millions de dollars.