Le groupe américain Big Thief a annoncé jeudi l’annulation des deux spectacles qu’il prévoyait donner à Tel-Aviv, en Israël. À la suite du tollé causé par l’annonce de ces concerts, le groupe dit vouloir « grandir et avancer avec transparence, responsabilité ».

Marissa Groguhé La Presse

Cinq jours après avoir annoncé la tenue des deux spectacles dans la ville natale de l’un de ses membres, le bassiste Max Oleartchik, Big Thief revient sur sa décision. « Nous avons plus d’apprentissages à faire pour être en mesure d’agir de manière plus éclairée ».

Big Thief a d’abord voulu préciser certains détails de leur publication sur les réseaux sociaux qui annonçait les deux spectacles, les 6 et 7 juillet prochains. Alors qu’il était question d’amour « au-delà de la mésentente », le groupe faisait référence au boycottage culturel du mouvement palestinien de Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). « Ce n’était pas en référence à l’occupation israélienne et au déplacement des Palestiniens », a précisé le groupe dans son plus récent message.

« Pour être clairs, nous sommes opposés à l’occupation illégale et l’oppression systémique du peuple palestinien. Nous croyons en la liberté totale et l’autodétermination pour tous les Palestiniens. »

En 2021, quelque 600 musiciens, dont Rage Against The Machine, The Roots, Patti Smith et Run The Jewels, ont signé une lettre ouverte demandant aux artistes de boycotter Israël.