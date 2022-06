Le chef Alain Trudel quitte l’Orchestre de Laval. Il « tire sa révérence » après en avoir été le directeur musical pendant 15 ans.

Alexandre Vigneault La Presse

« Il est rare de rencontrer une personne aussi dévouée, compétente et engagée dans sa communauté que monsieur Trudel et l’OSL tient à souligner son professionnalisme et son amour pour la musique, ce qui a contribué à hisser la renommée de l’Orchestre vers de plus hauts sommets », a déclaré Claude Choinière, président du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) par communiqué.

Alain Trudel a débuté sa carrière de tromboniste soliste à l’âge de 18 ans au sein de l’Orchestre symphonique de Montréal et a été le premier Canadien à être nommé « artiste international Yamaha ». Il a été invité à jouer par des orchestres de partout dans le monde et a dirigé partout au Canada, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie.

Il demeure le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Toledo, en Ohio, le premier chef des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa et le premier chef invité de l’Orchestre symphonique d’Ottawa.

Avant de remplacer Alain Trudel à la tête de l’OSL, sa direction souhaite inviter plusieurs chefs à diriger des concerts et former un comité de recrutement qui se donnera le temps « de découvrir de nouveaux talents » à la recherche de « la meilleure synergie entre les chefs et les musiciens ».

La saison 2022-2023 de l’OSL sera dévoilée sous peu. L’ensemble annonce une saison « éclectique, offrant un bel équilibre entre modernité et tradition ».