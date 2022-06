Andy Stone accuse la chanteuse Mariah Carey et Walter Afanasieff, qui a co-écrit la ritournelle de Noël, d’avoir « engagé consciemment, volontairement et intentionnellement une démarche visant à violer » son droit d’auteur.

(New York) C’est le tube incontournable des fêtes de fin d’année : la chanteuse américaine Mariah Carey est accusée de violation des droits d’auteur pour son entêtant All I Want for Christmas Is You, par un artiste qui lui réclame 20 millions de dollars.

Agence France-Presse

Le plaignant, Andy Stone, affirme avoir co-écrit et enregistré une chanson du même nom en 1989, sans avoir jamais donné la permission de l’utiliser, selon le texte d’une plainte déposée vendredi en Louisiane (sud).

Il réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts à Mariah Carey, dont le titre est quant à lui sorti en 1994.

Andy Stone accuse la chanteuse et Walter Afanasieff, qui a co-écrit la ritournelle de Noël, d’avoir « engagé consciemment, volontairement et intentionnellement une démarche visant à violer » son droit d’auteur.

All I Want for Christmas Is You est l’un des titres les plus diffusés de tous les temps : il a dominé les ventes dans plus d’une vingtaine de pays, et il est abondamment diffusé chaque fin d’année.

Le tube s’est vendu à 16 millions d’exemplaires et il aurait à lui seul rapporté quelque 60 millions de dollars à Mariah Carey en trois décennies.

La chanson d’Andy Stone, enregistrée avec son groupe Vince Vance and the Valiants, a elle connu un succès modéré auprès des amateurs de musique country.

Si les deux chansons portent le même titre, les musiques et les paroles diffèrent.

Andy Stone n’en reproche pas moins à la chanteuse, une trentaine d’années après, d’avoir cherché à « exploiter la popularité et le style unique » de son titre, créant par là de la « confusion ».

Le document déposé auprès de la justice de Louisiane indique que les avocats du plaignant ont contacté Mariah Carey et son co-auteur l’an dernier, mais n’ont « pas réussi à trouver un accord ».

Les représentants de la chanteuse n’étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Au total, quelque 177 chansons portant le titre All I Want for Christmas Is You sont enregistrées sur le site internet du Bureau américain des droits d’auteur (United States Copyright Office).