Sony lance une nouvelle compilation de grandes chansons du poète montréalais Leonard Cohen, qui s’ouvre sur une version en concert de Hallelujah, captée au festival de Glastonbury en 2008. Ce disque paraît vendredi à une semaine de la première du documentaire Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song, attendue le 12 juin au festival de Tribeca.

Alexandre Vigneault La Presse

« Le film explore de manière approfondie l’héritage de l’auteur-compositeur-interprète, le tout à travers le prisme de l’hymne international et incontournable qu’est son Hallelujah, précise le communiqué. Le projet, dont la production s’est vue approuvée par Leonard Cohen juste avant son 80e anniversaire en 2014, puise dans un riche bassin de documents d’archives inédits provenant du Cohen Family Trust, notamment des carnets intimes de l’artiste, des journaux et des photographies, des séquences de spectacles, des enregistrements audios ainsi que des entrevues extrêmement rares. »

Ce n’est évidemment pas la première compilation des morceaux emblématiques de Cohen à paraître. The Best Of Leonard Cohen, parue en 1975, a assurément beaucoup contribué à faire découvrir ses premières grandes chansons à un public qui n’avait pas suivi ses débuts. Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song a toutefois la particularité de miser sur la deuxième portion de sa carrière : 10 des 17 titres sont tirés de ses albums parus à partir de I’m Your Man, en 1988.

L’album mise ainsi sur des titres comme I’m Your Man, The Future, In My Secret Life, Come Healing, You Want It Darker. Les seuls morceaux anciens qui s’y retrouvent sont Suzanne, Bird On the Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire et bien sûr Hallelujah.

Leonard Cohen est né à Montréal en 1934 et décédé en 2016 à 82 ans. Il avait toujours gardé un pied-à-terre en ville, à proximité du parc du Portugal, même s’il passait l’essentiel de sa vie à Los Angeles. Sa mémoire est honorée par deux murales : l’une sur la rue Crescent, qu’on voit depuis le belvédère du Mont-Royal, l’autre sur le boulevard Saint-Laurent à la hauteur de la rue Napoléon.