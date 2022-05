Le rappeur Eminem sort aujourd’hui une nouvelle édition, bonifiée, de son album The Eminem Show, sorti il y a 20 ans.

Le rappeur en a fait l’annonce le 24 mai, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Eminem, assis devant des écrans, sur lesquels défilent des extraits de ses succès, tels que Sing for the Moment, Cleanin' Out My Closet, Without Me et Superman.

Selon Billboard, l’album original paru le 26 mai 2002 a trôné en tête du Billboard 200, en voie de devenir l’album le plus vendu aux États-Unis et dans le monde cette année-là.