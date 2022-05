Le chanteur Justin Timberlake est le plus récent artiste à vendre l’entièreté des droits d’auteur de ses chansons. La vedette américaine a vendu son catalogue à Hipgnosis Song Management, imitant ainsi Neil Young, Lindsay Buckingham et les Red Hot Chili Peppers, de même que la succession de Leonard Cohen.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Selon le magazine Rolling Stone, Hypgnosis a mis la main sur 100 % des droits d’auteur détenus par Timberlake — la somme de la transaction n’a toutefois pas été dévoilée. Les succès SexyBack, Rock Your Body, Suit and Tie et Can’t Stop the Feeling sont donc dorénavant propriété de la firme fondée par le Canadien Merck Mercuriadis, un agent d’artiste qui a dirigé les destinés de plusieurs grands noms de la musique tels que Beyoncé, Elton John, Guns N’Roses et Iron Maiden.

« Je suis excité de faire affaire avec Merck et Hipgnosis, il reconnaît la valeur des artistes et leur travail créatif, a indiqué Timberlake dans un communiqué. Il a toujours été un ardent défenseur des auteurs et des compositeurs. J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre à ma carrière. »

Plusieurs auteurs-compositeurs ont récemment vendu leurs droits, notamment les vedettes pop Ryan Tedder et Bruno Mars. Toutefois, ce sont surtout des artistes au long parcours qui ont choisi de vendre leurs imposants catalogues de chansons — Bob Dylan et Bruce Springsteen ont tous deux signé des ententes leur rapportant des centaines de millions de dollars alors que le groupe britannique Pink Floyd serait en voie d’obtenir un traitement semblable.

Les firmes comme Hipgnosis espèrent ainsi capitaliser sur l’utilisation des chansons au cinéma, dans les séries télé, la publicité ou les jeux vidéo, de même que par la réinterprétation des chansons par d’autres artistes.