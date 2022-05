Harry Styles au sommet de la pop

Le monde de la pop tourne actuellement autour de Harry Styles. Entre sa présence remarquée en tête d’affiche de Coachella ce printemps, ses rôles au cinéma de plus en plus fréquents, son aura d’icône du rock en devenir et son nouvel album, Harry’s House, attendu comme le retour du messie, il compte parmi les artistes les plus populaires de l’heure.