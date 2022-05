Après deux ans sans pouvoir voyager et l’arrivée du nouveau chef Rafael Payare, l’Orchestre symphonique de Montréal annonce deux tournées à l’international.

Émilie Côté La Presse

L’OSM se produira en Corée du Sud du 5 au 8 juillet puis dans plusieurs villes d’Europe du 21 au 28 octobre.

Le programme de la tournée en Corée du Sud inclura le Concerto pour violon no 1 et le Concerto pour piano no 3 de Prokofiev, la Symphonie no 5 de Mahler ainsi que des œuvres de Ravel et Debussy. La violoniste américaine Hilary Hahn et le pianiste coréen Yekwon Sunwoo se joindront à cette tournée qui débutera à Séoul et se poursuivra à Daegu et à Tongyeong.

L’OSM célébrera par ailleurs le 60e anniversaire de sa première tournée européenne. Il donnera des concerts à Zagreb, Budapest, Vienne, Bruxelles et Londres sous la direction de Maestro Payare. Les pianistes Vikingur Olafsson et Bruce Liu (islandais et montréalais), ainsi que le violoniste italien Augustin Hadelich accompagneront l’Orchestre.

Seront notamment au programme en Europe Les Préludes de Liszt, le Concerto pour piano en sol majeur de Ravel, Scorpius du Canadien R. Murray Schafer, et Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov.

Soulignons que l’OSM donnait le 5 mai 1962 son tout premier concert à l’étranger à Vienne.