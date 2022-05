Vidéoclip de The Heart Part 5

Kendrick Lamar en Kanye West et OJ Simpson

Le rappeur Kendrick Lamar a présenté dimanche The Heart Part 5, premier extrait de son album à paraître le 13 mai, Mr. Morale & The Big Steppers. Dans le vidéoclip illustrant la chanson, Lamar utilise le deepfake pour prendre les traits de Kanye West, OJ Simpson, Will Smith, Jesse Smollett, Kobe Bryant et Nipsey Hussle.