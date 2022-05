Le rappeur Kendrick Lamar a présenté dimanche The Heart Part 5, premier extrait de son album à paraître le 13 mai, Mr. Morale & The Big Steppers. Dans le vidéoclip illustrant la chanson, Lamar utilise le deepfake pour prendre les traits de Kanye West, OJ Simpson, Will Smith, Jesse Smollett, Kobe Bryant et Nipsey Hussle.

Marissa Groguhé La Presse

The Heart Part 5 est ainsi le plus récent morceau de la série de chanson The Heart, dont la première partie est sortie il y a 12 ans, juste avant la mixtape Overly Dedicated. The Heart Part 2 était la pièce d’ouverture de la mixtape.

Le vidéoclip pour The Heart Part 5, minimaliste mais frappant, a été réalisé par Dave Free et Kendrick Lamar lui-même. Ce dernier, que l’on voit en plan poitrine tout le long du clip devant un mur rouge, change de visage alors qu’il récite ses vers.

Dans les premières secondes du vidéoclip, la citation « I am. All of Us. » (Je suis. Nous tous.) apparait sur fond noir.

Certaines paroles de The Heart Part 5 sont en accord avec les traits que prend Kendrick Lamar grâce au deepfake. S’il ne parle pas directement d’une personne ou d’une autre, il mentionne la bipolarité alors qu’il devient Kanye West (qui vit avec ce trouble) ou le meurtre lorsqu’il prend le visage de Nipsey Hussle (assassiné en 2019).

Mr. Morale & The Big Steppers, cinquième album de Kendrick Lamar, doit sortir vendredi, cinq ans après l’acclamé Damn.