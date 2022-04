William Basinski et Janek Schaefer

Le temps altère les souvenirs. Se remémorer avec précision des évènements antérieurs demande un effort de concentration et, malgré tout, ceux-ci s’effritent au fil des jours, des mois et des années qui passent.

Philippe Beauchemin La Presse

Fermons les yeux.

Pensons à notre dernière soirée avec des amis sur une terrasse, alors que le soleil se couche. Pouvons-nous recréer avec précision ce moment sans oublier des détails ? Les rires, le bruit de la rue, les gens qui discutent, les oiseaux au loin. Et si nous répétons l’exercice dans une heure, la reconstitution sera-t-elle la même ? Non, bien sûr.

Le traitement temporel, la mémorisation des souvenirs, les fluctuations et les oscillations dans les partitions musicales sont au cœur de “... on reflection”, nouvelle œuvre bouclée et aérienne signée par le spécialiste du genre William Basinski, en collaboration avec Janek Schaefer, compositeur, musicien et DJ, connu également pour son amour des arts visuels et numériques.

Sur une période de huit ans, de 2014 à 2022, et toujours à distance – l’un habite à Londres, l’autre à Los Angeles –, les deux hommes ont partagé des fichiers provenant de leurs archives personnelles : partitions de piano, notes synthétiques et captations audio de tous genres (piaillements d’oiseaux, pluie, vent, système d’échappement de moto, klaxons de voiture, rires, discussions lointaines, etc.).

Une fois cette imposante banque créée, les deux adeptes du minimalisme ont éludé les sonorités de toutes turbulences et déflagrations, cherchant à les harmoniser et les lisser jusqu’à ce qu’elles deviennent banales, mais non sans intérêt.

Ainsi tissées, cinq versions de cette courtepointe musicale sont offertes par Basinski et Schaefer sur “... on reflection”.

S’il est attentif, l’auditeur décèlera les discordances et relèvera les fluctuations entre elles. S’il se laisse porter par la beauté et la légèreté des harmonies entendues, il revivra le souvenir heureux de sa plus récente soirée sur une terrasse, avec des amis, alors que le soleil se couche. On préfère être cet auditeur.

À voir et à entendre, une autre œuvre marquante de William Basinski est actuellement déployée à l’espace Habitat sonore du Centre Phi, à Montréal. Consultez le site de l’évènement