Pour souligner les 60 ans des Rolling Stones, la BBC présentera cet été un documentaire de quatre heures sur le légendaire groupe britannique. Diffusé en primeur sur BBC Two et BBC iPlayer, My Life as a Rolling Stone sera divisé en quatre films indépendants, un par membre du groupe, d’une durée d'une heure chacun.

Josée Lapointe La Presse

Dans un communiqué, la BBC explique que ces films seront une occasion unique d’aller en profondeur dans l’histoire de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Charlie Watts, qui est mort en août 2021.

Ils offriront aussi une vue inédite sur l’intérieur du groupe, grâce à des entrevues exclusives, des images d’archives jamais diffusées et de nombreux témoignages.

Produits par Mercury Film, les quatre films sont réalisés par Oliver Murray (The Quiet One) et Clare Tavernor et seront ensuite distribués à l’international.