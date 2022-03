Tash Sultana pour la soirée d’ouverture, et le grand retour à Montréal de The Roots pour la fermeture. On pourra aussi voir gratuitement à l’extérieur le grand Kamasi Washington, Corinne Bailey Rae, Lee Fields et CRi, pour ne nommer que quelques artistes. On n’aurait pu rêver mieux comme programmation du 42e Festival international de jazz de Montréal (FIJM), qui revient du 30 juin au 9 juillet comme avant… ou presque.

Émilie Côté La Presse

Avec quoi poursuivre ? Avec le spectacle gratuit de Nathaniel Rateliff & The Night Sweats ? Avec ceux au Monument-National des chanteuses Cécile McLorin Salvant et Meshell Ndegeocello ? Avec la présence d’Emilie-Claire Barlow avec Pink Martini, ou celle de la star montante Arooj Aftab, en lice pour le Grammy du nouvel artiste de l’année ?

C’est sans compter le légendaire Wynton Marsalis, qui sera de l’ouverture du FIJM à la salle Wilfrid-Pelletier avec The Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ranee Lee, qui revisitera le répertoire de Céline Dion, et même le retour sur scène de The Psychedelic Furs au MTelus !

PHOTO KEENAN HAIRSTON, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Tash Sultana lancera les festivités le 30 juin prochain.

On l’affirme sans chauvinisme : la programmation du 42e Festival international de jazz de Montréal, dévoilée mardi matin, est de très haut calibre… et retrouve son envergure habituelle après deux années de pandémie.

Pour la première fois de son histoire, le FIJM annonce mardi matin ses programmations intérieure et extérieure en même temps.

Nous avons de gros shows à l’extérieur et nous ne voulions pas que des gens soient frustrés. Le public va pouvoir mieux prévoir son festival. Laurent Saulnier, vice-président à la programmation du FIJM

Environ les deux tiers des 350 spectacles présentés du 30 juin au 9 juillet seront gratuits. « On voulait faire des cadeaux aux Montréalais, fait valoir le programmateur Maurin Auxéméry. Nous avons pensé à tout le monde. Cela fait neuf ans que je suis dans l’Équipe Spectra et c’est la programmation la plus excitante sur laquelle j’ai travaillé. »

PHOTO ALEXIS AUBIN, ARCHIVES LA PRESSE Kamasi Washington lors de son passage à Montréal, en 2018

Les deux programmateurs sont impatients de retrouver la chaleur de l’été, la ferveur des foules, 10 jours de musique au centre-ville et des salles pleines.

Il y aura certainement foule pour Masego, Joey Bada$$, Alicia Moffet, Colin James et Allan Rayman, qui se produiront tous au MTelus.

Maurin Auxéméry se réjouit du programme double de GoGo Penguin et Portico Quartet (au Théâtre Maisonneuve), ainsi que de la visite d’Alfa Mist et de la rappeuse Tora-i sur les scènes extérieures. Tous viennent du Royaume-Uni.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve aussi le saxophoniste Cochemea (membres de The Dap-Kings, groupe de feu Sharon Jones), le trompettiste Christian Scott Atunde Adjuah, le pianiste Robert Glasper et la chanteuse espagnole María José Llergo, que l’on pourrait comparer à sa compatriote Rosalia.

Trois autres jeunes femmes à découvrir : la pianiste polonaise post-classique Hania Rani, la Californienne Sudan Archives et Charlotte Dos Santos, dont le père est brésilien et la mère, norvégienne.

Aussi à retenir dans la programmation : le spectacle de Pino Palladino et Blake Mills (au Monument-National), qui ont sorti l’an dernier l’excellent album Notes With Attachments. Palladino a joué de la basse pour Elton John, Tears for Fears, Erykah Badu et même Diane Tell.

Parmi les valeurs sûres dans tous les spectres du blues, citons les noms de Bombino, Angel Forrest, Guy Bélanger, Cécile Doo-Kingué, Robert Finley, ainsi que Cedric Burnside, fils de Calvin Jackson et petit-fils de R. L. Burnside.

Holly Cole présentera au Théâtre Maisonneuve son album live intitulé Montreal enregistré au Lion d’Or. Elle est une habituée du FIJM, tout comme Kellylee Evans, qui se produira sur la place des Festivals.

Le batteur très en vue Makaya McCraven donnera trois spectacles au Gesù (dont un avec Ravi Coltrane qui, lui, jouera un autre soir à la Maison symphonique pour interpréter la musique de ses parents John et Alice Coltrane). La batteuse Terri Lyne Carrington, « qui a joué avec les plus grands », donnera aussi trois spectacles, dont un avec la slameuse Moor Mother.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Intrigante proposition : Ranee Lee chantera des pièces de Céline Dion dans un format jazz.

Le FIJM célébrera le 40e anniversaire de carrière de Lorraine Desmarais ainsi que les 80 ans de Michel Donato.

Une autre grande musicienne montréalaise, Ranee Lee, reprendra quant à elle dans un format jazz des chansons de Céline Dion (ce qui donnera lieu à un album). « Sans tomber dans les clichés, précise Laurent Saulnier. Ranee Lee a un vécu qui peut transcender les chansons de Céline. »

Une affiche signée Pascal Blanchet

La programmation annoncée mardi matin s’ajoute aux spectacles déjà annoncés de Gregory Porter, Christian McBride, Al Di Meola, Bebel Gilberto, Jean-Michel Blais, Charlie Cunningham, Marcus Miller, Dominique Fils-Aimé et Woodkid. Certains devaient même avoir lieu en 2020.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Michel Blais se produira au 42e Festival de jazz.

En plus des deux spectacles à Wilfrid-Pelletier déjà annoncés de la star du piano instrumental Ludovico Einaudi, un troisième spectacle en solo (le seul de sa tournée) s’ajoute à la Maison symphonique.

L’affiche officielle du 42e Festival international de jazz, signée Pascal Blanchet, présente des musiciens qui déambulent dans les rues. C’est un clin d’œil à l’énergie de l’Urban Science Brass Band et à ses influences tant traditionnelles que modernes.

Comme avant ?

Le FIJM fera une conférence de presse d’ici sa tenue pour annoncer des nouveautés, notamment reliées à l’expérience du festivalier. D’autres pointures s’ajouteront également à la programmation.

Par ailleurs, Laurent Saulnier espère que son facteur principal de stress sera le même qu’avant la pandémie : la météo. « Espérons qu’il fera beau. » Oui, espérons-le. Du 30 juin au 9 juillet.