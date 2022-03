(Londres) La musique le rend toujours aussi « heureux » : la star de la pop britannique Elton John célèbre ses 75 ans vendredi et sort pour l’occasion l’album Diamonds : The Ultimate Greatest Hits sur des plateformes de diffusion en son Dolby Atmos, plus enveloppant.

Agence France-Presse

Le chanteur, de son vrai nom Reginald Dwight, est né le 25 mars 1947 dans la banlieue nord-ouest de Londres. Fait chevalier par la reine Élisabeth II en 1998 pour sa contribution à la musique et son engagement associatif - il est très engagé dans la lutte contre le sida - « Sir Elton » a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde. Sa carrière s’étend sur plus de cinq décennies.

« Je ne suis généralement pas du genre à regarder en arrière ou à devenir nostalgique, mais 75 ans est un anniversaire vraiment important », a déclaré la star aux multiples tubes comme Your Song, Crocodile Rock ou encore Candle In The Wind.

« Je me sens incroyablement chanceux qu’à 75 ans, j’aime toujours autant ce que je fais, je suis toujours autant stimulé par la musique et si heureux d’en jouer, de l’écouter et d’en parler tous les jours », a ajouté le chanteur dont l’ascension a été racontée dans le film Rocketman (2019).

Alors qu’il fait une tournée d’adieu mondiale baptisée Farewell Yellow Brick Road, Elton John a confié que « le frisson de jouer en live est aussi incroyable qu’il y a 50 ans » et avoir « tant à transmettre à la nouvelle génération de fans et d’artistes ».

Il a encore récemment atteint la tête des palmarès.

L’an dernier, son titre Cold Heart, duo avec la chanteuse Dua Lipa, s’est classé numéro un des simples au Royaume-Uni, de même que Merry Christmas, une collaboration avec Ed Sheeran sortie à Noël dernier.

La superstar aux tenues excentriques a entamé sa tournée d’adieu en 2018, prévoyant plus de 300 dates en trois ans à travers le monde, avant qu’elle ne soit perturbée par la pandémie de coronavirus.

En octobre 2021, le chanteur a également reporté de trois mois cette tournée en raison d’une opération à la hanche.

En janvier, il a dû annuler deux concerts prévus à Dallas, dans le sud des États-Unis, avoir été testé positif à la COVID-19.