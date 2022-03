« Je ne veux vraiment pas que les votes soient partagés à cause de moi, donc je dois respectueusement me retirer », a déclaré Dolly Parton sur Twitter à la suite de la publication de son nom sur la liste des nominations pour le Temple de la renommée du rock and roll.

La reine du country Dolly Parton a demandé que son nom soit retiré des nominations pour le Temple de la renommée du rock and roll.

Émilie Bilodeau La Presse

« Même si je suis extrêmement flattée d’être nommée pour le Rock & Roll Hall of Fame, je ne pense pas avoir mérité ce droit », a écrit l’auteure-compositrice-interprète sur les réseaux sociaux. « Je ne veux vraiment pas que les votes soient partagés à cause de moi, donc je dois respectueusement me retirer. »

La chanteuse, qui a remporté neuf prix Grammy dans sa carrière, ne tourne pas définitivement le dos à cet honneur. « J’espère que le Rock & Roll Hall of Fame comprendra et sera prêt à me considérer à nouveau — si jamais je suis digne. Cela m’a cependant inspirée à sortir un album rock and roll, espérons-le, à un moment donné dans le futur, ce que j’ai toujours voulu faire ! Mon mari est un maniaque du rock and roll et m’a toujours encouragée à en faire un », a poursuivi l’artiste qui a été intronisée au Temple de la renommée du country, en 2000, et au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, en 2001.

Outre Dolly Parton, Beck, Duran Duran, Eminem, Lionel Richie, Carly Simon, A Tribe Called Quest, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, les New York Dolls, Rage Against the Machine et Dionne Warwick sont dans la course pour être intronisés au Temple de la renommée du rock and roll.