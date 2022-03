Il lui aura fallu 15 albums et d’innombrables succès au palmarès américain Billboard au fil de sa carrière de près de 40 ans pour que Bryan Adams mérite enfin sa place au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Pierre-Marc Durivage La Presse

L’intronisation du prolifique chanteur originaire de Colombie-Britannique se fera le 24 septembre au Massey Hall de Toronto, à l’occasion d’un premier gala du PACC devant public depuis 2019 — les deux derniers évènements ont dû se tenir de façon virtuelle en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le spectacle bilingue rendra hommage non seulement à Adams, mais aussi à son proche collaborateur Jim Vallance — les deux hommes se sont rencontrés par hasard dans un magasin de musique de Vancouver au début des années 80.

« Le partenariat musical entre Bryan Adams et Jim Vallance est l’un des plus prolifiques de l’histoire du rock canadien, a déclaré Stan Meissner, président du conseil d’administration du PACC. Nous sommes très heureux de les honorer distinctement pour leur incroyable talent et leur métier d’auteur-compositeur. »

Le travail des deux musiciens a commencé avec l’album Cuts Like a Knife, sorti en 1983, qui s’est imposé notamment avec les pièces Straight From the Heart et This Time, ce qui a valu à Bryan Adams les prix JUNO du meilleur interprète masculin et du compositeur de l’année (avec Vallance). L’album suivant, Reckless, s’est avéré encore plus populaire, atteignant le sommet des palmarès américain et canadien grâce aux succès intemporels que ce sont devenus Heaven, Run to You et Summer of’69.

Pendant qu’Adams continuait d’enchaîner les succès à la radio et sur la scène, Vallance mettait également son talent au service d’interprètes de renom tels que Bonnie Rait, Rod Stewart, Tina Turner, Anne Murray, ou Joan Jett.

Bryan Adams et Jim Vallance se sont retrouvés en 2018 pour écrire la musique et les paroles de Pretty Woman : The Musical, spectacle qui a atteint de nouveaux sommets à Broadway. Adams entend d’ailleurs inclure ses propres versions de chansons de la comédie musicale dans sa prochaine tournée mondiale, qui s’amorcera bientôt en appui à son 15e album So Happy It Hurts, dont la sortie est prévue ce vendredi 11 mars.

Les détails du gala et la liste des autres artistes intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens seront annoncés dans les mois à venir.