L’aventure Harmonium Symphonique – Histoires sans paroles se poursuivra avec une femme à sa tête : la cheffe Dina Gilbert sera au pupitre et dirigera la centaine de musiciens et chanteurs qui seront du concert présenté du 24 mai au 4 juin à Trois-Rivières. Luce Dufault et Kim Richardson, qui ont posé leurs voix sur le disque paru il y a un peu plus de deux ans, seront aussi sur scène.

Alexandre Vigneault La Presse

Nicolas Lemieux, producteur et directeur artistique du projet, assure qu’il avait « l’embarras du choix » lorsqu’est venu le temps de choisir la personne qui donnerait vie sur scène à la musique d’Harmonium telle que réinventée par les arrangements de Simon Leclerc. Il a opté pour une femme « qui amenait un vent de fraîcheur » et « quelque chose de dynamique » au projet.

Dina Gilbert, originaire de la Beauce, est directrice musicale de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et du Kamloops Symphony Orchestra. La cheffe a dirigé de nombreux orchestres ici (dont l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre Métropolitain) et ailleurs dans le monde. Elle a été cheffe assistante de Kent Nagano de 2013 à 2016.

« Recevoir un tel appel est un privilège, a-t-elle dit au cours d’une conférence de presse en direct de l’Amphithéâtre Cogeco. On se pince plusieurs fois. » Plonger dans l’univers d’Harmonium, dont elle loue les musiques et leur réécriture par Simon Leclerc, c’est aussi replonger dans ses années d’études. Elle a raconté qu’elle repiquait Dixie, à la clarinette, lorsqu’elle était au cégep.

Dina Gilbert se disait réjouie de collaborer avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, avec lequel elle a déjà travaillé et qu’elle juge très polyvalent. « Ils ont beaucoup de drive pour faire des concerts plus pop, dit-elle. Je sais que ces musiciens ont un appétit, une curiosité pour ce genre de projet là. »

La cheffe d’orchestre se lance dans ce projet-là, même si elle traverse une période difficile sur le plan personnel. Elle a révélé sur Facebook qu’elle était atteinte d’un cancer qui l’obligera à ralentir pour recevoir les traitements nécessaires. « Je maintiendrai certains engagements tout en allégeant mon horaire afin de me concentrer sur l’essentiel et ainsi assurer une rémission rapide, a-t-elle écrit. Sachez que je suis optimiste pour la suite. »

En plus de l’orchestre, elle dirigera un chœur et deux chanteuses : Luce Dufault et Kim Richardson, qu’on a déjà entendues sur Harmonium Symphonique – Histoires sans paroles. La voix de la première figure sur le morceau Histoires sans paroles, celle de la seconde sur L’exil.

Plus de 100 musiciens et interprètes seront sur scène lors du concert présenté au printemps à Trois-Rivières, dont la mise en scène a été confiée à Marcella Grimaux. Nicolas Lemieux a précisé que le spectacle serait divisé en deux actes. Dans l’acte 1, on est dans la ville, dans l’acte 2, dans le monde imaginaire d’Harmonium », a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Harmonium Symphonique – Histoires sans paroles, sera présenté dix fois du 24 mai au 4 juin à l’Amphithéâtre Cogeco. Les places sont déjà en vente.