(New York) Mick Jagger et Ahmir « Questlove » Thompson s’associent pour produire une série documentaire en quatre parties sur le légendaire chanteur soul James Brown pour la chaîne A & E.

Associated Press

James Brown : Say it Loud devrait être diffusée sur la chaîne l’année prochaine. James Brown, décédé en 2006, aurait eu 90 ans en mai 2023.

Le chanteur des Rolling Stones a décrit James Brown comme « un brillant interprète qui m’a inspiré depuis le début ».

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mick Jagger

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Questlove

Questlove, leader de The Roots, a connu du succès avec Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not be Televised), son documentaire nommé aux Oscars sur une série de concerts dans Harlem décrits comme le Woodstock noir.

« La vie de James Brown est importante non seulement pour comprendre son immense impact musical, qui nous inspire et inspire d’autres artistes à ce jour, mais aussi pour l’impression profonde et durable qu’il a eue sur la culture américaine », a-t-il déclaré.

Peter Afterman, David Blackman et Victoria Pearman sont également répertoriés comme producteurs exécutifs, avec Deborah Riley Draper comme réalisatrice.