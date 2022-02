Un théâtre musical original inspiré de l’œuvre et de la vie de Clémence DesRochers sera présenté dans près de 25 villes du Québec.

Émilie Côté La Presse

Il s’agit d’une production du Théâtre de l’Oeil Ouvert qui veut rendre hommage à la prise de parole féministe de Clémence DesRochers « au-delà des blagues et des monologues humoristiques », notamment à travers le thème de la « transmission intergénérationnelle » très présente dans son œuvre.

Sur scène, on annonce « un petit jardin, un piano en retrait, une chaise d’enfant, un sac d’école, une robe à pois, un parapluie et une rose ». L’actrice Jade Bruneau interprétera à la fois Clémence et les personnages de ses monologues. Simon Fréchette-Daoust agira à titre de narrateur et jouera des amis, des collègues, et des proches de Clémence. Un pianiste (Marc-André Perron) sera aussi sur scène si bien que textes et chansons s’entremêleront.

Les billets sont déjà en vente et une bande-annonce a été dévoilée.