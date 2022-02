Cohésion n’est certainement pas un trait que l’on peut accoler à Earthling, nouvel album d’Eddie Vedder. Mais pour ceux qui ont grandi dans le grunge et la musique de Pearl Jam, impossible de ne pas avoir la chair de poule quand ce bon vieux Vedder chante avec fougue et émotion « nous sommes invincibles » comme il le fait sur le refrain de la pièce d’ouverture.

Émilie Côté La Presse

Pour ceux qui auraient perdu le fil de sa carrière, Vedder sort un premier album solo en 10 ans – son troisième – coréalisé par Andrew Watt, un gars qui a guidé en studio les Myley Cyrus et Post Malone, mais aussi Elton John et Ozzy Osbourne, et qui est un grand fan de Pearl Jam.

Watt ne se gêne pas pour peser sur la pédale pop quand il le faut avec des arrangements décomplexés (claviers new-wave, cordes americana, guitares classic rock).

0:00 0:00 Couper le son

Vedder et lui se sont fait plaisir. Ils ont par ailleurs reçu des invités de marque. Vedder chante en duo avec Elton John sur Picture. Stevie Wonder joue de l’harmonica sur Try (aux accents punk rock !), alors que Ringo Starr est à la batterie sur la ballade au piano Mrs. Mills (sorte d’hommage à Sgt. Pepper).

Long Way rappelle Tom Petty. Fallout Today s’ancre aussi dans le folk rock américain, alors que Brother of Cloud (qui aurait été écrite pour feu Chris Cornell) est grungy. Voilà assez d’exemples pour comprendre qu'Earthling s’avère hétéroclite (et inégal), mais tout sauf ennuyeux. Surtout avec les textes vulnérables et vibrants de Vedder. Et quand on a sa voix, tout est permis !