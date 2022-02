Avant de renouer avec son public devant une salle comble à compter du 2 mars, l’OSM a dévoilé jeudi une série de six concerts en webdiffusion sur le site osm.ca.

Luc Boulanger La Presse

La série s’ouvrira avec un concert « historique » sous la direction du chef émérite Zubin Mehta. Ce dernier dirigera deux œuvres marquantes de Wagner, en plus de la Symphonie no 4 de Brahms. Disponible dès le 15 février et jusqu’au 8 mars.

Nommé directeur musical de l’OSM à seulement 24 ans, Zubin Mehta a marqué l’histoire cet orchestre. Le maestro est revenu à Montréal pour un concert capté le 5 février dernier, 60 ans après avoir mené l’OSM dans sa première tournée internationale.

En plus de maestro Mehta, l’OSM offrira le concert Accents slaves, de la Maldau aux Balkans, dirigé par la cheffe Xian Zhang, sur des œuvres de Dvořák et Smetana, ainsi que deux concerts sous la direction de Rafael Payare, en ligne plus tard au printemps.