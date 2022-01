Forcé de reporter son spectacle prévu le 16 février, le groupe américain Imagine Dragons va finalement conclure sa tournée à Montréal en mai, ajoutant une deuxième en prime.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le populaire groupe sera donc au Centre Bell les 3 et 4 mai prochains, les billets pour la supplémentaire seront en vente au grand public ce vendredi. Le quatuor pop-rock de Las Vegas a également ajouté des spectacles supplémentaires à Seattle et Allentown. La tournée de 30 concerts commencera le 6 février à Miami, et passera notamment à Québec au Centre Vidéotron le 26 avril et le 1er mai. La manche canadienne de la tournée compte désormais 13 dates.

La tournée Mercury a été lancée en appui au cinquième album studio du groupe, Mercury-Act 1, qui a été lancé le 3 septembre 2021.

Imagine Dragons demeure encore aujourd’hui l’un des groupes les plus populaires de la planète, ayant vendu 49 millions d’albums et 55 millions de chansons mondialement, en plus de cumuler 75 milliards d’écoutes en continu. Ses tubes Believer, Thunder et Radioactive ont été les trois chansons les plus populaires de la décennie 2010 au palmarès rock Billboard.