Hypnotic Beatz

Accumuler les disques d’or en toute discrétion

On entend encore très peu le nom d’Hypnotic Beatz dans le paysage musical. Pourtant, le Guadeloupéen d’origine, qui vit à Montréal depuis quatre ans, a collaboré avec deux des rappeurs européens les plus populaires du moment, Damso et SCH. Portrait d’un jeune compositeur qui a déjà une longue feuille de route.