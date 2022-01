Le Québec pleure Karim Ouellet

À la suite de l’annonce du décès de Karim Ouellet, la vague de témoignages sur les réseaux sociaux raconte toute la tristesse que cette perte suscite. Dans la communauté artistique et chez tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin, on pleure un être sensible, gentil, talentueux, irremplaçable.