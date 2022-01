Alors que les annonces d’annulations de festivals, films et autres évènements culturels s’additionnent en raison de la propagation du variant Omicron de la COVID-19, le groupe de hard rock Bon Jovi part en tournée.

André Duchesne La Presse

La formation musicale originaire du New Jersey annonce en effet sur son site internet officiel (bonjovi.com) le début d’une tournée américaine en quinze concerts à être donnés au cours du mois d’avril 2022.

La tournée doit s’amorcer à Omaha (Nebraska), le 1er avril et se terminer le 30 avril à Nashville au Tennessee. Elle doit entre autres passer par Milwaukee, Tampa, Indianapolis, Houston et Dallas.

Les billets seront mis en vente le 14 janvier.

Dans une déclaration transmise par communiqué, le leader du groupe, Jon Bon Jovi dit : « La tournée nous a tous manqué et nous savons que rien ne peut remplacer un concert devant public, tant pour les fans que les musiciens. »

Selon le site internet ultimateclassicrock.com, la dernière tournée de Bon Jovi remonte à 2019 pour faire la promotion de l’album This House is Not for Sale sorti trois ans plus tôt.

Rappelons enfin que Jon Bon Jovi, qui aura 60 ans le 2 mars, avait été déclaré positif à la COVID-19 le samedi 30 octobre 2021 avant de monter sur la scène d’un spectacle tenu dans un hôtel de Miami. Ce dernier était alors pleinement vacciné.