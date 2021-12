Certifié disque d’or deux semaines après sa sortie, le deuxième album d’Angèle, Nonante-Cinq, suit l’exemple de son prédécesseur, Brol. Mais il en est aussi résolument différent : moins universel, car plus intime, mais aussi salvateur. La chanteuse belge a fait le point sur sa sortie avec La Presse.

Léa Carrier La Presse

« Si cet album est aussi introspectif et intime, c’est parce qu’il est à l’image de ces dernières années, qui ont été plus sombres que jamais. C’était une façon de m’émanciper de plein de choses que d’écrire cet album », lance d’emblée Angèle.

Lorsque nous lui avons parlé, Nonante-Cinq avait été dévoilé trois semaines plus tôt – il devait initialement paraître le 10 décembre, mais sa sortie a été devancée au 3 décembre. « Un coup de tête », clarifie la principale intéressée. Avec 50 000 exemplaires écoulés en deux semaines, le disque a réalisé un meilleur démarrage que le succès planétaire Brol, plaqué double diamant.

Nonante-Cinq n’est pourtant pas aussi fédérateur que le premier disque. Brol voulait sauver le monde. Cet album, c’était pour sauver Angèle.

À l’instar du récent documentaire Netflix qui lui est consacré, la chanteuse se livre à cœur ouvert sur ce nouvel opus qui a été pour elle thérapeutique. Elle s’y confie sur ses doutes et ses désillusions, ses peines amoureuses et sa notoriété soudaine, qui lui a volé sa sortie du placard, apprend-on notamment dans Angèle.

​​La musique, c’est mon moyen d’expression le plus évident, c’est la façon dont je peux parler de tous mes tracas et de mes blessures. Ç’a été un chemin pour aller mieux et pour atteindre cette grande thématique de l’album qu’est la liberté. Angèle

À cet égard, la pandémie lui a été salutaire. Seule devant son clavier, confinée entre quatre murs à Bruxelles, elle ne pouvait plus fuir.

« Il y a eu ce repli sur soi obligatoire par lequel on est tous passés. Je me suis retrouvée face à mes démons et tout ce que j’avais envie de cacher sous le tapis. J’ai dû m’y confronter », souffle-t-elle.

Au cœur de la tempête

À ses débuts, Angèle avait retenu l’attention du public grâce à sa posture engagée et féministe. Dans Brol, elle dépeignait avec dérision les obsessions de son époque, de la vacuité d’Instagram (Victime des réseaux sociaux) à la rivalité entre femmes (Jalousie). Sans oublier Balance ton quoi en référence au mot-clic #BalanceTonPorc, qui est devenu le cri de ralliement de la lutte contre les violences faites aux femmes.

« Cet album a été écrit par une jeune femme de 21 ans qui se posait des questions sur le monde, mais je ne me rendais pas vraiment compte des enjeux. Aujourd’hui, c’est différent. J’écris d’une tout autre manière et peut-être plus en conscience aussi », affirme Angèle.

PHOTO MANUEL OBADIA-WILLS, FOURNIE PAR L’ARTISTE Nonante-Cinq a été dévoilé le 3 décembre, jour des 26 ans d’Angèle.

À l’exception de Tempête, qui aborde par la bande la violence conjugale, Nonante-Cinq n’a pas la vocation de changer le monde. Il faut dire qu’en 2020, la posture militante d’Angèle s’était retournée contre elle après que son frère, le populaire rappeur Roméo Elvis, eut été accusé d’inconduite sexuelle.

« C’était tellement violent et désolant de réaliser à quel point certains jubilaient de pouvoir me coincer. Moi, la féministe qui avait ouvert sa gueule. Comme si j’étais responsable. Comme si je devais payer, moi aussi », évoque la chanteuse dans le documentaire.

L’évènement – et la violence sur les réseaux sociaux qui a suivi – lui a-t-elle fait prendre du recul par rapport à son engagement ?

« Je mentirais si je disais que ça n’avait pas eu d’impact du tout ; ça m’a fait très peur même, avance prudemment Angèle. Mais ça m’a plus que jamais convaincue que le combat serait long et qu’il est encore important de changer les dynamiques et de pouvoir se battre plus que jamais contre la misogynie. »

L’épisode l’a aussi sensibilisée à la lutte contre le harcèlement en ligne, cet « énorme fléau » qui « touche tout le monde ».

« Les réseaux sociaux, c’est un monde à part et on n’a malheureusement pas encore le recul et les codes. Je pense que dans les prochaines années, il va être question de peut-être inventer de nouvelles lois », espère-t-elle.

Des alliés

La dernière année d’Angèle a aussi été marquée par des collaborations inopinées avec la sensation pop Dua Lipa et le rappeur très en vue Damso.

Ce que j’aime bien, c’est collaborer avec des artistes qui font de la musique très différente ou qui ont une voix différente de la mienne parce que ce qui est beau, ce sont les associations et les trucs inattendus. Angèle

La pièce Démons avec Damso en est un bon exemple, avec sa production très lourde, quasi martiale, sur laquelle se déposent le chant aérien d’Angèle et la voix tonitruante du rappeur belge.

« Quand j’ai composé Démons, très vite, j’ai pensé à Damso parce que la prod se prêtait à fond à un truc plus hip-hop. On l’a contacté, il est venu et ça s’est fait super naturellement. C’était super cool de travailler une fois de plus avec lui. »

Leur amitié – aussi improbable soit-elle – remonte à 2017, lorsqu’il l’a invitée sur sa tournée. Le public de Damso n’a pas toujours été très accueillant pour Angèle, mais le rappeur n’a jamais cessé de croire en elle, découvre-t-on dans Angèle.

« C’est toujours un plaisir de travailler avec lui parce que c’est un méga-artiste, un mec qui a un talent incroyable et qui écrit très, très vite. »

Le vrai retour

Malgré l’avis divisé des critiques qui lui reprochent d’être trop prudent ou égocentrique, Nonante-Cinq a déjà reçu un bel accueil du public. Est-elle satisfaite ?

« Je trouve que ce n’est pas très sain d’être toujours dans l’attente des retours. Au début, j’avais besoin de voir la réaction à chaud, mais assez vite, j’ai arrêté. Les retours sur les réseaux, ça peut être un piège aussi dans lequel il ne faut pas tomber », dit Angèle.

La seule attente qu’elle se permet, c’est celui de son grand retour sur scène – son dernier passage à Montréal était en 2019. « Finalement, c’est le retour le plus beau et celui qu’on attend le plus, d’être devant son public. Je viendrai au Québec dès que possible ! »