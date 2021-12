Musique

5Sang14

Rester soi-même ★★★★

Il n’y a pas plus authentique dans l’univers rap keb que la camaraderie qui unit les membres de 5Sang14. Ils se décrivaient récemment comme « une véritable démocratie » en entrevue avec les animateurs de la balado Pod’casque. « Des fois on n’est pas d’accord, alors on vote. Ça tombe bien, on est un chiffre impair. »