Le plein de nouvelles chansons pour Noël

Des albums, des EP et beaucoup, beaucoup de singles et de nouvelles chansons : la cuvée de Noël 2021 va du classique indémodable revisité à la pièce originale électro-pop, comme quoi cette période de l’année inspire encore et toujours les auteurs-compositeurs-interprètes. Nous avons fait une sélection de nouveautés qui ratisse large, à écouter pour entretenir votre esprit festif.