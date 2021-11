(Trois-Rivières) L’album à succès Histoires sans paroles – Harmonium symphonique se prolongera à partir du 24 mai sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières. Une série de dix concerts d’envergure y sera présentée en exclusivité, de quoi satisfaire aux demandes répétées des irréductibles de Serge Fiori et de son groupe mythique.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« C’est exceptionnel pour moi de vivre cette expérience-là », a expliqué le compositeur mercredi lors d’une conférence de presse animée par Bernard Derome. « Quand j’ai écrit cette musique-là, je savais qu’il y avait des tonalités classiques, mais pas comme ça. De vivre ça 45 ans plus tard, je suis ému, dépassé et troublé. »

L’Orchestre symphonique de Montréal, qui a donné vie aux arrangements du maestro Simon Leclerc sur disque, fera place à son homologue trifluvien en formule scénique. Cette fois, ce sont plus de 100 artistes et artisans – dont 62 instrumentistes et des chœurs – qui seront sollicités pour faire (re)vivre l’œuvre intégrale d’Harmonium en version instrumentale.

Il faut se payer cette expérience-là, visuelle et audio, en live. Ça me dépasse, ça dépasse ma musique. C’est une création extraordinaire. Serge Fiori

« C’est un projet qui va rayonner à l’extérieur de Trois-Rivières, se réjouit pour sa part Natalie Rousseau, directrice générale de l’Orchestre symphonique de la ville (OSTR). Non seulement au Québec, mais aussi ailleurs ; dans les provinces atlantiques, en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis. » Les instruments et les arrangements resteront fidèles à l’album studio, précise-t-elle. L’orchestre professionnel est habitué des concerts-évènements : en septembre, il a notamment partagé l’Amphithéâtre Cogeco avec Diane Dufresne.

Des ventes phénoménales

Histoires sans paroles – Harmonium symphonique a vu le jour sous l’impulsion de Nicolas Lemieux, producteur et président du label montréalais GSI Musique. Le disque double s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires – un succès phénoménal à l’ère numérique – depuis le 3 décembre 2020.

« Quand on a fini l’album, je l’écoutais tous les jours, se souvient Serge Fiori. J’avais l’air d’un égoïste fini, mais ce n’est pas ça : c’est ce que Simon Leclerc a fait, c’est d’entendre ces textures-là. »

En parallèle, Nicolas Lemieux travaillait dans un relatif secret sur « une grande messe de 140 minutes » sur scène, « un genre de Notre-Dame de Paris ». Le producteur et directeur artistique explique avoir arrêté son choix sur l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières après avoir assisté à un spectacle hommage aux Cowboys Fringants conçu par le Cirque du Soleil. « Quand je suis rentré, je me suis dit : “Wow, quel endroit ! On n’est pas faciles à impressionner : c’est notre job. On en voit, des salles !” » C’est surtout la qualité du son, essentielle au « projet Harmonium », qui l’a sidéré, explique-t-il.

La conceptrice visuelle Marcella Grimaux, à la mise en scène, souhaite laisser parler la musique, mais la présence des instrumentistes sera agrémentée par des projections psychédéliques inspirées de la synesthésie – les sons engendreront les couleurs – et de tableaux vivants « empreints de lyrisme et de poésie ».

Un des grands enjeux était de travailler avec une masse de musiciens. En les mettant de l’avant, c’était une façon de s’en sortir, de conjuguer les univers. Marcella Grimaux, conceptrice visuelle

Auparavant, la fondatrice de Noisy Head Studio a collaboré avec le cerveau d’Harmonium entre autres sur Viens voir le paysage – Le film musical de l’Heptade. « J’ai une totale confiance en Marcella Grimaux, dit Serge Fiori. J’ai travaillé souvent avec elle. C’est une fille formidable. »

Le musicien n’a pas voulu s’impliquer dans la création du concert, préférant de loin le rôle de spectateur. « Je n’écoute pas ma musique. J’écoute un esti de bon show qui enveloppe et qui m’enveloppe moi-même. À la fin, je me rends compte : “Ah, O. K., j’ai écrit ça, mais je m’en fous complètement.” L’important, c’est d’être là et de le vivre. »

Serge Fiori n’est pas encore certain d’assister à la première, le 24 mai, de peur de s’effondrer dans la salle et de voler le show. « Je vais devoir prendre bien du Benadryl », blague-t-il.

Les billets seront offerts en ligne à partir de vendredi 11 h.