Dans une entrevue exclusive accordée à Oprah Winfrey, Adele s’est ouverte sur son divorce après deux ans de mariage, qui a inspiré l’album 30 qu’elle sortira ce vendredi. La chanteuse a également discuté de son fils, de sa nouvelle flamme, de sa relation avec l’alcool et de son image corporelle.

Marissa Groguhé La Presse

La vie d’Adele a beaucoup changé dans les six années qui se sont écoulées depuis son dernier disque, 25. Celle dont la musique a accompagné les peines d’amour de tant de gens a elle-même traversé un divorce avec son compagnon de longue date et père de son fils, Simon Konecki. Une décision qu’elle a prise après deux ans de mariage, lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle naviguait péniblement dans cette union. « Je l’ai dit, devant trois mes amis. J’ai dit “Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas en train de vivre” », a-t-elle confié à Oprah lors d’une longue entrevue accompagnée d’une performance secrète à l’Observatoire Griffith de Los Angeles.

Adele a ajouté se sentir « embarrassée » par l’échec de son mariage, elle qui se dit « obsédée » par l’idée de la famille nucléaire. Elle considère, malgré le divorce, que la présence de Konecki et de leur fils de maintenant 9 ans, Angelo, lui a sauvé la vie, alors qu’elle aurait pu s’engager dans des chemins sombres et autodestructeurs.

Elle a d’ailleurs avoué avoir une relation « compliquée » avec l’alcool, qu’elle a cessé de consommer après son divorce. « Au début, c’était probablement moi qui maintenais l’industrie de l’alcool en vie. Mais une fois que j’ai réalisé que j’avais beaucoup de travail à faire sur moi-même, j’ai arrêté de boire et j’ai commencé à m’entraîner et à faire des choses qui me gardaient centrée. » Quant à sa perte de poids, sur laquelle certains médias ont beaucoup écrit, elle l’attribue d’abord à son anxiété. Pour aider avec ses attaques de panique, elle a commencé à faire du sport régulièrement, ce qui l’a aidé à avoir une certaine « discipline » dans son quotidien.

La chanteuse britannique a abordé sa nouvelle relation amoureuse avec l’agent sportif Rich Paul et son lien avec son père, qui n’a écouté ses albums que peu avant sa mort. Quant aux nouvelles chansons qu’elle fera paraître dans quelques jours, elle a raconté s’être parfois demandé si ce qu’elle y dit est « trop personnel », mais n’avoir pas voulu s’imposer de limite dans l’écriture. « Rien n’est plus effrayant que ce que j’ai traversé dans les deux, trois dernières années en privé. Alors je n’ai pas peur de ce que les gens peuvent apprendre ou non », a-t-elle dit à Oprah.

Adele a d’ailleurs interprété trois nouvelles pièces, Hold On, Love is a Game et I Drink Wine lors de son spectacle à l’Observatoire Griffith.