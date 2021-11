Avec Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir, l’auteure-compositrice-interprète est audacieuse et s’assume comme jamais. On annonçait un album « sexy et confiant ». Lou-Adriane elle-même parle de ce nouveau chapitre musical avec les termes « laisser-aller » et « sexurock ». Une belle promesse tenue.

Marissa Groguhé La Presse

Lou-Adriane Cassidy n’est pas là pour faire comme tout le monde, elle laissera sa propre marque. Cet album a une direction limpide. Cette énergie instrumentale, cette basse au groove des années 1970, ces guitares lancinantes, cette voix qui nous envoûte : la signature est marquée et marquante. On l’entend dès la première pièce, J’espère encore que quelque part l’attente s’arrête, et ça ne se tarit jamais.

Ses textes (coécrits avec Alexandre Martel) sont habiles, bien ficelés. Cassidy nous parle de sexe, oui, mais à travers ce thème se glissent la douleur, le vide, l’amour (et sa fin), la lumière.

Sur Entre mes jambes, Lou-Adriane Cassidy chante fort. Et ça nous plaît grandement. Il n’est plus vraiment question de pousser la note d’une voix tendre (et toujours très juste, très mature). Cette voix, elle lui donne une impulsion toute nouvelle, comme si elle l’avait enfin laissée éclore de sa coquille confortable. C’est beau à entendre.

Bonjour, parfait interlude, mène à la très belle Alors, où le piano et la guitare électrique se répondent. Même dans ses ballades, Lou-Adriane sera sensuelle. On arrive vers la fin de la vingtaine de minutes que dure l’album et on comprend tout à fait ce qu’on a voulu dire par « sexy et confiant ». Nous ajouterons : entraînant, touchant, soigné.

0:00 0:00 Couper le son

La pièce Réponds est ludique et libidinale, parfait amalgame. Sur l’excellente Écoute, Cassidy se défoule sur la pop grunge. Puis, le disque se conclut sur Bonsoir, où elle nous dit sur des airs de piano-bar que « l’album est fini », que « ce n’est qu’un au revoir » après ces « vingt minutes écoulées ». C’était concis et suffisant.

Les effluves rock (« sexurock » même !) sont partout. Dans la musique et dans les textes. Parfaitement dosés, ils offrent une belle cohérence. C’est le style qui lui convient, c’est l’album qu’elle devait faire.