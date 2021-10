À tout juste 18 ans, Olivia Rodrigo est en tête de course aux American Music Awards (AMAs) 2021, qui a dévoilé, jeudi, sa liste de nominations. Avec sept sélections, dont « Artiste de l’année », la nouvelle sensation pop arrive devant The Weeknd, Bad Bunny, Doja Cat et Giveon.

Léa Carrier La Presse

L’auteure-interprète-compositrice de Driver’s Licence, qu’on ne connaissait pas il y a tout juste un an, est également en lice dans les catégories « Meilleur vidéoclip », « Meilleure artiste féminine pop », « Meilleur album pop » et « Meilleur chanson pop ».

Le chanteur canadien The Weeknd la suit de près avec six sélections, dont « Artiste de l’année » et « Meilleur artiste masculin R & B », tandis que Bad Bunny, Doja Cat et Giveon revendiqueront cinq statuettes chacun.

Finalement Taylor Swift, artiste la plus récompensée de l’histoire des AMAs, peut ajouter trois sélections à sa collection.

Cette année, trois nouvelles catégories se sont ajoutées au programme de la soirée, soit « Chanson tendance préférée », dans lequel s’affronteront les succès viraux de l’application TikTok, « Meilleur artiste gospel » et « Meilleur groupe ou duo latin ».

Les AMAs, qui récompensent la meilleure musique populaire américaine et internationale, auront lieu le 21 novembre prochain.