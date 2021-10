(Varsovie) Un Montréalais fait partie des 12 pianistes du monde entier qui ont été retenus parmi 87 virtuoses pour la phase finale de la 18e édition du prestigieux concours de piano Frédéric-Chopin, à Varsovie, réputé pour lancer des carrières internationales.

Associated Press

Bruce Xiaoyu Liu, né à Paris en 1997, a étudié plus tard au Conservatoire de musique de Montréal, où il a obtenu le Prix avec Grande Distinction. Il a remporté à 15 ans, en 2012, le Grand Prix au Concours OSM, puis, à 18 ans, le Prix d’Europe, en 2015. Un autre Canadien, le Torontois J. J. Jun Li Bui, âgé de 17 ans, est aussi finaliste.

En signe d’appréciation pour le talent artistique des concurrents cette année, le jury international a admis deux finalistes de plus que ne le prévoit le règlement du concours. Les autres finalistes sont Leonora Armellini d’Italie, Alexander Gadjiev représentant l’Italie et la Slovénie, Martin Garcia Garcia d’Espagne, Eva Gevorgyan représentant la Russie et l’Arménie, Jakub Kuszlik et Kamil Pacholec de Pologne, les Japonais Aimi Kobayashi et Kyohei Sorita, le Chinois Hao Rao et Hyuk Lee de Corée du Sud.

Entre lundi et mercredi, chacun interprétera l’un des deux concertos pour piano de Chopin, avec l’Orchestre philharmonique de Varsovie, lors de concerts qui attirent habituellement les foules. Le gagnant, annoncé mercredi soir, recevra une médaille d’or et un prix de 40 000 euros (plus de 57 000 $ CAD) financés par la présidence polonaise, ainsi que de prestigieux contrats d’enregistrement et de concert. Le deuxième prix est d’une valeur de 30 000 euros (43 000 $) et le troisième prix est de 20 000 euros (près de 29 000 $).

Lors de la plus récente édition du concours, en 2015, le Québécois Charles Richard-Hamelin avait remporté la médaille d’argent avec le deuxième concerto de Chopin, et il a avait aussi raflé le prix Krystian-Zimerman pour la meilleure interprétation d’une sonate. Parmi les anciens grands lauréats du Concours de Varsovie figurent Martha Argerich, Garrick Ohlsson, Krystian Zimerman, Artur Blechacz et Seong-Jin Cho. La première édition du concours international, présenté tous les cinq ans, a eu lieu en 1927. L’édition actuelle, qui devait avoir lieu en 2020, avait été reportée d’un an en raison de la pandémie.

Compositeur et pianiste de musique classique le plus connu et le plus aimé de Pologne, Chopin est né en 1810 à Zelazowa Wola, près de Varsovie, d’une mère polonaise et d’un père français. Il quitte la Pologne à 19 ans pour approfondir sa formation musicale à Vienne puis à Paris, où il s’installe, compose, donne des concerts et enseigne le piano. Il meurt le 17 octobre 1849 à Paris et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Son cœur est conservé à l’église Sainte-Croix de Varsovie.

Il n’y a pas eu d’auditions au Concours dimanche, 17 octobre, jour des célébrations traditionnelles de l’anniversaire de la mort de Chopin, à la Sainte-Croix, où on a entendu notamment le Requiem de Mozart, une œuvre que Chopin avait demandée pour ses funérailles.

Les prestations au Concours de Varsovie peuvent être entendues en direct sur la chaîne YouTube de l’Institut Chopin et sur la chaîne de la radio d’État polonaise.