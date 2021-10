Gérard Lenorman

Musique

Un nouveau clip d’Adele signé Dolan et tourné au Québec

Les rumeurs allaient bon train, mais voilà qu’elles se confirment : Adele effectue un retour à la musique après cinq ans d’absence. La chanteuse britannique a publié mardi sur Instagram une aguiche du clip Easy on Me, tourné dans les Cantons-de-l’Est et réalisé par Xavier Dolan, a appris La Presse.