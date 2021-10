PHOTO REBECCA CABAGE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Quelle splendide offrande que ce nouvel album de James Blake. Sur Friends That Break Your Heart, son cinquième disque, le R&B domine, et les tonalités du Blake des tout débuts sont de retour.

Marissa Groguhé La Presse

Le titre de l’opus l’indique, il est question d’un cœur brisé, celui de James Blake, qui s’épanche sur ses peines d’amour. Des peines causées par la romance, mais aussi par l’amitié, et d’autres fois, par lui-même. Le Britannique ne s’arrête pas à ce sentiment, il explore une large palette d’émotions, de la solitude au doute en passant par l’anxiété et la profonde insécurité. Par ses chansons, on a accès à une fenêtre sur les maux de son âme. C’est intime, sombre, théâtral, envoûtant.

Ses ballades au « je » et au « tu » baignent dans une profonde mélancolie. Un état qu’il exprime si bien (par ses textes et par l’ambiance de ses mélodies) qu’il nous envahit dès que la première pièce, Famous Last Words, débute, pour ne nous quitter que longtemps après l’écoute du disque.

0:00 0:00 Couper le son

La ravissante voix de James Blake flotte au-dessus de productions parmi les plus remarquables qu’il nous a jamais offertes. Sur Friends That Break Your Heart, le R&B se frotte à l’électro, cette fibre numérique assumée agissant comme un fil conducteur. C’est somptueux. Peut-être, cependant, que le disque manquera quelque peu de relief pour certains (pas nous !), surtout si on le compare à de précédentes propositions de Blake.

I’m So Blessed You’re Mine est une déclaration d’amour qui ne se détache pas tout à fait de cette tristesse que l’auteur-compositeur-interprète sème au fil des pièces. Une tristesse qui semble émerger d’une profonde introspection que l’on est invité à découvrir. La collaboration avec l’Américaine SZA, sur Coming Back, est un coup de maître. Show Me, en duo avec Monica Martin, nous transporte dans un monde céleste, grâce à ses rangées de cordes et d’harmonies aériennes.

Blake est honnête, il écrit avec une probité quelques fois désarmante. Sa poésie est de toute beauté, il montre une fois de plus quel grand auteur il est. Avec Friends That Break Your Heart, James Blake s’approche du sans-faute.