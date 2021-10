Le célèbre duo de pop rock britannique Tears For Fears lancera un nouvel album studio intitulé The Tipping Point le 25 février.

André Duchesne La Presse

Il s’agira d’un premier album studio en 17 ans, depuis la parution de Everebody Loves A Happy Ending en 2004. Une vidéo, mise en ligne sur YouTube ce matin, et la sortie d’un single, accompagnent cette annonce.

Les deux membres fondateurs du groupe, Roland Orzabal et Curt Smith, ont expliqué que la création de l’album et surtout le chemin qui a conduit à celui-ci ont été tissés de plusieurs moments de bascule (de là, le titre) tant personnels que professionnels au cours des dernières années.

Orzabal a notamment évoqué le décès de sa femme Caroline survenu en 2017.

PHOTO FOURNIE PAR CONCORD RECORDS The Tipping Point

Les collaborateurs de longue date du duo, Charlton Pettus, Sacha Skarbek et Florian Reutter, sont aussi de l’aventure.

L’album comprendra dix pièces avec trois pièces additionnelles pour l’édition en CD de luxe.

Depuis sa création, il y a 40 ans, en 1981, à Bath, en Angleterre, Tears For Fears a vendu quelque 30 millions d’albums et enregistré plusieurs succès tels Head Over Heels, Shout et Everebody Wants to Rule the World.