Le rappeur torontois Shad, découvert notamment à la barre de la série documentaire Netflix Hip-Hop Evolution (2016), signe avec TAO un sixième album, un deuxième sous le giron du label montréalais Secret City Records. 

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

D’entrée de jeu, Out of Touch balance du lourd : chœur féminin R & B, trame vidéoludique up-tempo, jeux de silence. La chanson d’ouverture sur la connexion et l’intégrité amorce un cercle imaginé par Shadrach Kabango pour conceptualiser l’album. Chaque morceau se veut un fragment de notre humanité, qui subit une force centrifuge et menace de céder.

Épargnons-nous davantage d’abstractions, mais vous aurez compris que TAO, qui fait autant référence à la philosophie chinoise qu’à The Abolition of Man de CS Lewis, transpire l’intellectualisme engagé. Du moins sur papier, puisque l’écoute n’est pas étouffante. Le hip-hop alternatif de Shad, mâtiné de soul, de jazz, de scratching, de trap, de punk et de noise, respire grâce à un flow incarné et énergique ainsi que des leitmotivs obsédants.

La plume combative de Shad – qui trempe dans le racisme, le capitalisme, les dangers technologiques et la menace climatique – manque parfois de poésie, mais pas de précision ni d’humour. « Looking for a job man, they say that even Steve Jobs can’t find a machine that I could be a cog in. »

Perdrons-nous notre humanité avant de résoudre la quadrature du cercle ? Les réflexions de Shad nous empêchent au moins de tourner en rond.

