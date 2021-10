Musique

Super Bowl LVI

Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige à la mi-temps

(New York) Les rappeurs californiens Dr Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que Mary J. Blige et Eminem, feront le spectacle lors de la mi-temps du prochain Super Bowl, prévu à Los Angeles en février 2022, a annoncé la NFL.