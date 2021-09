Musique

Marvin Gaye

Que se passe-t-il… 50 ans plus tard ?

Avec de grandes préoccupations par rapport à l’environnement et aux droits civiques de la communauté noire, l’album What’s Going On aurait pu sortir en 2021. Pour souligner le 50e anniversaire de l’album culte de Marvin Gaye, nous avons eu la chance de parler à son biographe David Ritz et au tromboniste montréalais Modibo Keita, qui interprétera l’œuvre phare de Gaye dimanche soir à l’invitation du Festival de jazz. Pour l’occasion, il sera accompagné d’une vingtaine de chanteurs et musiciens.