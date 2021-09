Backxwash, Choses Sauvages, Beach Body, Naya Ali et Bleu Nuit sont de la sélection officielle du festival M pour Montréal, dont l’édition hybride se tiendra du 15 au 26 novembre.

Marissa Groguhé La Presse

Le volet en ligne aura lieu du 15 au 26, tandis que la portion présentielle s’étalera sur trois jours, du 17 au 19 novembre.

M pour Montréal a dévoilé lundi dix des 20 artistes de cette sélection toute canadienne. L’évènement comptera également sur Magi Merlin, SLM, Yoo Doo Right et Zoon pour sa programmation. Les artistes prendront part à des évènements en salle ou à une production vidéo signée Parce Que Films et Pestacle.

Le volet conférence comprendra notamment trois séries de panels : WTF pour What’s the Future, Musique et Technologie, ainsi que « Valorifier » l’indépendance. Les habituelles sessions de réseautage sont aussi à l’horaire. Des ateliers abordant les questions des droits, de la vie nocturne à l’échelle mondiale et de l’image de marque à l’ère des plateformes numériques seront tenus.

Les billets pour les premiers évènements publics de M pour Montréal sont en vente dès aujourd’hui.