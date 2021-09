Musique

Any Shape You Take

Indigo De Souza : l’album pop anglo de la rentrée ? ★★★★

Indigo De Souza vit à Asheville, petite ville de Caroline du Nord très prisée des artistes et des musiciens, dont Angel Olsen, avec qui elle a des points en commun. Elle avait 9 ans quand elle a commencé à écrire de la musique. Elle en a 24 aujourd’hui et Any Shape You Take constitue son deuxième album. Il s’agit d’un disque de rupture, un sujet inépuisable dans la musique pop.