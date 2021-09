Dua Lipa et The Kid LAROI à Montréal en février

L’étoile de la pop Dua Lipa s’arrêtera à Montréal le 22 février prochain dans le cadre de sa tournée Future Nostalgia, dont les dates de la portion nord-américaine ont été dévoilées ce lundi.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Les billets du spectacle de la chanteuse au Centre Bell seront en vente ce vendredi à midi, en même temps d’ailleurs que ceux du concert du jeune chanteur australien The Kid LEROI, qui lui sera de passage au MTelus le 24 février.

La tournée très attendue de Dua Lipa sera la première occasion pour la chanteuse britannique de partager sur scène les chansons de son plus récent album, qui non seulement a été le disque par une artiste féminine ayant passé le plus de temps dans le top 10 du palmarès Billboard 200 au cours de la dernière année, mais qui a aussi été l’enregistrement le plus écouté en continu sur Spotify en 2020. Il s’agit en fait le l’artiste féminine la plus écoutée de la plateforme et quatrième artiste la plus populaire toutes catégories confondues, avec 65 millions d’auditeurs mensuels à travers le monde.

Dua Lipa a par ailleurs reçu six nominations aux prix Grammy 2021, incluant dans les catégories Enregistrement, Chanson et Album de l’année.

Pour son spectacle à Montréal, la chanteuse et mannequin sera accompagnée en première partie par Caroline Polachek et Lolo Zouaï. « Je suis excitée de repartir en tournée et de voir mes anges en personne, a dit la vedette dans un communiqué. Ce sera formidable de pouvoir danser et célébrer de nouveau ensemble. »

Quant à The Kid LAROI, ce sera l’occasion de voir sur scène l’interprète de Stay, tube de l’heure chanté en duo avec le Canadien Justin Bieber. Lancée le 9 juillet, la chanson s’est rapidement hissée au sommet du palmarès Billboard Hot 100.