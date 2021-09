Musique

Un Zoom avec le directeur musical de l’OSM

¡ Bienvenido, Maestro Payare !

Verónica Larrea et Rafael Payare partagent un grand amour de la musique et des racines latines. Si la chanteuse de tango – fidèle lectrice de La Presse – devait s’entretenir avec le nouveau directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal en chair et en os, le coronavirus en a décidé autrement. Heureusement, le maestro, qui a été atteint de la COVID-19 à la mi-août, s’en est remis sans trop de symptômes graves et la rencontre a pu avoir lieu sur Zoom.