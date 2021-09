Sting a révélé mercredi la toute première chanson d’un album à paraître. Intitulée If it’s love, la pièce est une pop ensoleillée qui tranche avec la morosité pandémique dans laquelle Sting a écrit l’album The Bridge, attendu le 19 novembre prochain.

Stéphanie Morin La Presse

Dans son dernier album, My Songs, sorti en 2019, Sting revisitait ses grands succès.

The Bridge sera de son côté composé de matériel original (et d’une reprise du succès d’Otis Redding, (Sittin’On) The Dock of the Bay.