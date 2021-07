Musique

Happier Than Ever

L’étoile Billie Eilish brille toujours ★★★★

Happier Than Ever, deuxième effort de la chanteuse la plus populaire de sa génération, Billie Eilish, est enfin arrivé. Marqué par un élégant changement de cap (rien de bien drastique toutefois), ce nouveau chapitre est aussi réussi que le précédent. Aléas de la célébrité, misogynie, histoires d’amour et découverte de soi y sont abordés dans un mélange sonore habile, agrémenté d’une production souvent prudente, mais impeccable.