Musique

Charlotte Cardin, 4e artiste canadienne la plus écoutée au pays

Phoenix de Charlotte Cardin est le quatrième album canadien le plus écouté au pays depuis le début de l’année. Seul Justin Bieber (en tête, avec Justice) et The Weeknd (avec After Hours et The Highlights), se classent devant la Montréalaise, selon les récents chiffres de la firme de données MRC.