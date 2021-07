Charlotte Cardin offre une deuxième vie à la pièce-titre de son plus récent album, le remarqué et remarquable Phoenix, avec l’aide de Lubalin, musicien et humoriste montréalais qui fait sensation sur TikTok.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

La reprise en duo est offerte dès ce jeudi sur toutes les plateformes numériques.

« C’est une pièce très spéciale pour moi, explique la chanteuse d’envergure internationale dans un communiqué. Puisque Lubalin et moi l’avons initialement écrite ensemble, notre collaboration pour la reprise s’est faite naturellement. Nous étions heureux de nous retrouver et d’avoir la chance de revisiter la magie de la première maquette de Luba. Le résultat est magnifique. »

Lubalin explique avoir fait écouter une version embryonnaire de la chanson à Jason Brando, de la maison de disques Cult National, à la fin de 2019. Ce dernier a vite voulu la faire entendre à Charlotte Cardin. « Quelques semaines plus tard, elle a enregistré la chanson, raconte le TikTokeur. La chanson a ensuite été retenue pour l’album. Et en plus, cet album portera le nom de la chanson et sera le premier morceau de l’album. Je suis encore absolument stupéfait de la tournure des évènements. »

Phoenix (Reprise), réalisée par Lubalin, Marc-André Gilbert (MAG) et Jason Brando, réintègre des éléments de la maquette, à la fois sur le plan des paroles et des rythmes. Un clip sera mis en ligne vendredi.

Lubalin, âgé de 31 ans, a connu un succès viral avec la série de vidéos musico-humoristiques internet Drama, qui cumule plus de 150 millions de vues sur la plateforme TikTok. Cet engouement en ligne lui a notamment valu un passage au The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Déjà propriétaire d’un EP, le musicien prévoit sortir du nouveau matériel à l’automne prochain.