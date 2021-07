Il nous avait donné un avant-goût de son prochain album, fin juin, avec le titre éponyme The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. le chanteur britannique Damon Albarn a dévoilé, mercredi, un second extrait, Polaris, d’un tout autre genre.

Léa Carrier La Presse

Des accords légers comme l’air, un solo de saxophone débridé et un Damon Albarn enthousiaste. Sous la forme d’une performance live, le leader des groupes Blur, Gorillaz et The Good, the Bad and the Queen présente un deuxième single plus gai que le précédent.

On l’y retrouve entouré de ses musiciens, toujours maître de sa voix, qui interpelle « Polaris », l’étoile Polaire.

Fin juin, le chanteur britannique a signé avec la maison de disque Trangressive Records, annonçant du même coup son retour en solo. Quelques jours plus tard, il dévoilait The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, premier extrait éponyme de l’album. Ce dernier doit faire suite à Everyday Robots, son premier opus solo, sorti en 2014.

De ce que nous avons entendu jusqu’à maintenant (et selon le communiqué de presse), le prochain album se veut contemplatif, inspiré par les paysages de l’Islande. Les thèmes exploités graviteront autour de la fragilité, de la perte, de l’émergence et de la renaissance.

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, l’album, doit sortir le 12 novembre.