Musique

Backxwash : extérioriser le mal

La Montréalaise Backxwash dévoile ce week-end un nouvel album, I Lie Here Buried with My Rings and My Dresses, digne successeur du disque qui lui a valu le prix Polaris l’an dernier. Une œuvre cathartique qui expose en long et en large une douleur des plus sinistres.